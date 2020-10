La musica e la bellezza hanno unito per due ore Manduria

“La musica è qualcosa di serio come serie sono le nostre vite. La musica è la nostra vita”. Con queste toccanti parole il maestro Ferdinando Arnò ha chiuso “Rumore con amore”, lo straordinario ed inedito (per Manduria) evento da lui ideato, realizzato e diretto e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del nostro giornale (più di 10.000 visualizzazioni questa mattina).

La musica e la bellezza sono riusciti a fare ciò che nient'altro al mondo è in grado di fare: unire le persone e rompere le barriere presenti nella quotidianità, confermando la forza, la potenza e le ineguagliabili capacità dell’arte, in grado di travalicare qualsiasi differenza e di creare mondi condivisi nei quali le affinità tra gli artisti e l’amore per la creatività sono più forti di qualsiasi possibile differenza. Le idee innovative e le convinzioni artistiche e sociali di Arnò, “utilizzare la musica come collante per unire Manduria e i manduriani”, sono state la scintilla ed il motore che hanno permesso a tantissimi artisti, musicisti, cantanti e ballerini di ritrovarsi tutti insieme per celebrare la bellezza sublime che solo la musica può far assaporare.

Le note ed i ritmi dei quattro pezzi (“Ricomincio da qui” di Malika Ayane, brano con musiche scritte da Arnò e che al festival di Sanremo del 2010 si aggiudicò il prestigiosissimo premio “Mia Martini”, “A te o cara” dell’opera I Puritani di Vincenzo Bellini in mash-up con un estratto da “La leggenda del pianista sull’oceano” di Ennio Morricone, “Mia” del rapper portoricano Bad Bunny e “Downtown Strolling Downtown” dei Common Mama) sono state eseguite da numerosissimi musicisti di tutte le età, dall’Orchestra di fiati “Franco Erario” e dal complesso bandistico “Vincenzo Tripaldi”: circa un centinaio di musicisti, cantanti e ballerini che hanno risposto festanti e gioiosi alla “chiamata agli strumenti” di Ferdinando Arnò, svelando come sotto la cenere dell’immobilismo, dell’apatia e dell’indifferenza si celi a Manduria un fuoco ed una passione per la musica e per la bellezza che solo una sensibilità fuori dal comune e un talento immenso come quello di Arnò potevano immaginare così grandi.

“La vita senza la musica sarebbe un errore” scrisse il filosofo Friedrich Nietzsche in uno dei suoi più celebri aforismi: Ferdinando Arnò e tutti i partecipanti a “Rumore con Amore” hanno donato a Manduria la magia di un giorno prezioso da non dimenticare. “Ci ritroveremo ancora!”, parola di Arnò.

Gabrio Distratis