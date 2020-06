“Il Sentiero dei Diavoli", Photo walking tour tra Bosco Cuturi e Monte dei Diavoli

Ritornano anche quest’anno gli incontri fotografici in natura nell’agro di Manduria e nel territorio delle Riserve naturali del litorale tarantino. Nuovamente protagonisti di una stimolante esperienza, attraverseremo paesaggi di struggente bellezza e rarità: sentieri ameni, rigeneranti boschi, macchia mediterranea, prati e pascoli, colture agricole di pregio e masserie.

Tutti gli appuntamenti sono ideati e organizzati da Ileana Tedesco - Guida ambientale escursionistica associata Aigae - in collaborazione con Luigi De Vivo, biologo e fotografo naturalista, le Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale e Segnavia Eco Trek, specializzata in trekking & walking, cammini, turismo sostenibile, educazione e interpretazione ambientale. Il nostro esperto fotografo naturalista Luigi De Vivo ci fornirà alcune tecniche fotografiche di base per realizzare al meglio i nostri scatti, sia a fini documentativo-didattici, sia con intenti di tipo artistico-estetici.

Una “immersione fotografica” nelle prodigiose Terre del Primitivo. Un paesaggio naturalistico arcaico e sorprendente; si passeggerà nella fitta vegetazione arbustiva, immersi nei profumi intensi di erbe aromatiche, ripercorrendo così un viaggio sensoriale a ritroso negli usi e costumi di un tempo.

Partendo dal Bosco Cuturi –una lecceta monumentale di circa 35 ettari -, proseguiremo attraverso la straordinaria varietà di profumi della rigogliosa macchia, per poi giungere al tramonto alla sommità di Monte dei Diavoli. Qui il panorama ci lascerà senza fiato! Si potranno ammirare magnifici coltivi, tra cui uliveti e vigneti di Primitivo di Manduria e le pajàre, tipiche costruzioni rurali salentine. All’orizzonte, il blu-indaco del mare suggellerà questi “scatti fotografici” dal forte impatto emozionale. Dal Monte cominceremo a discendere dolcemente sul sentiero che, procedendo “a zigzag”, ci guiderà nei pressi della Masseria Cuturi. Concluderemo i nostri trekking fotografici con una piccola sosta per un breve ristoro e i saluti. In programma tutti i giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 20.30 circa per i mesi di luglio e agosto 2020.