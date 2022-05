Il giovedì della Gattiana nelle mani dei ragazzi del servizio civile per il libro sulle dipendenze

Domani 19 maggio alle ore 18 nuovo appuntamento dei Giovedì della Gattiana nella biblioteca comunale questa volta organizzato dai ragazzi e dalle ragazze del Servizio Civile che incontreranno gli autori del libro “Almeno Uno. Storie di dipendenze, dall'inferno al riscatto”, Editore Radici Future.

Scritto a quattro mani da Ilaria De Vanna e Alessandro Schino il libro percorre, sottoforma di intervista, le vite di una famiglia corrosa dalle dipendenze, di un padre ludopatico e del figlio tossicodipendente e alcolista, le cui problematiche inevitabilmente hanno condizionato le persone a loro più vicine. Tuttavia, il libro dimostra come da ciò si può uscirne grazie a grande forza di volontà e a un percorso di aiuto adeguato.

Per i giovani del Servizio Civile, che modereranno l’incontro, sarà dunque un’importante occasione per discutere di problematiche sociali, quali le dipendenze, che riguardano tristemente non solo gli adulti ma anche gli adolescenti.

Gli autori del libro: Ilaria De Vanna, psicologa e psicoterapeuta, blogger, è da 25 anni mediatrice familiare e penale e formatrice. Alessandro Schino, attore, autore, speaker radiofonico, mediatore familiare ed operatore di giustizia riparativa.