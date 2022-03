"Animali celesti e donne dei sogni", ritratti che ti osservano nei Giardini Burle Marx di Manduria

Chiuderà domenica 20 marzo a Manduria la mostra intitolata “Animali celesti e donne dei sogni” del pittore manduriano Andrea Marasco. Come se fossero degli autoritratti di un mondo interiore, i suoi quadri, mentre li guardi, ti ricambiano lo sguardo, ti guardano dentro.

La mostra "Animali Celesti e Donne dei Sogni" è allestita nei Giardini Burle Marx, Via Kassala 1 Manduria, ed è visitabile dalle ore 11.00 alle 13:00 e dalle 18.00 alle 20:00. Ingresso a invito o con tessera disponibile all'ingresso.

Sino al 20 marzo a Manduria un momento di sogno e di riflessione, di profondità e di turbamento, attraverso le opere di Andrea Marasco. Come se fossero degli autoritratti di un mondo interiore, i suoi quadri, mentre li guardi, ti ricambiano lo sguardo, ti guardano dentro. È forse questo il più bel regalo che l’arte possa fare: farci vibrare dentro delle emozioni, farci provare vertigini dimenticate. I suoi Animali Celesti sono eco di ricordi di quando da bambini tutto era ancora possibile. Le Donne dei Sogni sono quelle che mai abbiamo avuto. È un attimo riconoscere potente il segno distintivo di quella “art brut” emarginata e impermeabile al pensiero collettivo, al gusto egemone. Andrea Marasco, genuinamente, senza saperlo, ci porta a fare un giro al di fuori del nostro piccolo orticello, della nostra safe area e ci fa cambiare punto di vista. Ci arricchisce gratuitamente.

“Nel 2014 andai ad Amsterdam ed entrai nel Van Gogh Museum e in quel posto cambiò qualcosa dentro di me – dichiara Andrea Marasco – Tornato a casa, incominciai a dipingere e da quel giorno non mi sono più fermato. A oggi sono arrivato a più di ottocento dipinti. La pittura non è tutto, è solo un sentimento fortissimo”. La mostra “Animali Celesti e Donne dei Sogni” è allestita nei Giardini Burle Marx, Via Kassala 1 Manduria, sino al 14 marzo ed è visitabile dalle ore 11.00 alle 13:00 e dalle 18.00 alle 20:00