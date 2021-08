La forza del canto contro la violenza di genere

“Un coro di voci femminili che si alza al cielo per dire basta alla violenza sulle donne”. È questo l’incipit del comunicato stampa di presentazione dell’evento dal titolo “Coro a Coro”, organizzato dal centro antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” di Manduria, in collaborazione con l’Ambito Territoriale messapico. Il gruppo di donne pugliesi, diretto da Rachele Andrioli, si esibirà mercoledì 14 luglio nel centro storico di Manduria. Il progetto polifonico, ideato per donne che amano cantare, attraversa musiche popolari e d'autore dal mondo, utilizzando e diffondendo la forza terapeutica del canto. «In un'epoca caratterizzata da ​ timore, incertezza e apatia – si legge nel comunicato – “Coro a coro” è un argine dove la musica costruisce ponti, accoglie, lenisce, un impasto di voci femminili dalla vibrante energia».

Un evento che diventa poi occasione per parlare di violenza di genere, grazie all’intervento di apertura della coordinatrice del centro antiviolenza, Angela Laticignola, per sensibilizzare a una cultura paritaria e ricordare che anche Manduria ha un suo Centro Antiviolenza.

Argomento che tratteremo, anche con il contributo e le testimonianze della psicologa del centro antiviolenza, Sabina Sabatini, durante la XII edizione della festa de La Voce di Manduria, dal titolo “Tu nell’universo – sulla violenza di genere”, domenica 22 agosto 2021 presso il Giardino Messapico dell’azienda agricola Malorgio. (L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, clicca qui per prenotare il posto)

Antonio Dinoi