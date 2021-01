Meet day all’istituto Don Bosco, open day in streaming

Gennaio è il mese in cui tantissime famiglie sono chiamate a fare l’importante scelta della scuola a cui affidare la formazione dei propri figli per i successivi anni scolastici. Un appuntamento con le nuove iscrizioni al quale tutti gli istituti scolastici attribuiscono un’estrema rilevanza; l’attuale emergenza sanitaria, però, li ha costretti ad inventarsi forme nuove di comunicazione per convincere le famiglie a scegliere la scuola più adatta.

L’IC “Don Bosco”, constatando l’impossibilità di offrire un contatto diretto con l’istituto, ha coinvolto finora le famiglie in varie modalità di fare continuità in ingresso: da brochures informative all’affissione di manifesti, dalla distribuzione di locandine all’utilizzo di strumenti tecnologici più moderni, come una presentazione sui principali network, Facebook, innanzitutto.

Ma l’Istituto ha deciso di fare di più, dando vita al suo primo “Open day virtuale”.

Spinti dalla necessità di trovare una via alternativa di efficace autopromozione, la Dirigente scolastica, Prof.ssa Luisa Damato, e lo staff di direzione proporranno una originale modalità di comunicazione, attraverso la realizzazione di una diretta streaming sul canale Youtube, giovedì 7 gennaio alle ore 17.00.

La Dirigente parlerà della Mission e della Vision dell’Istituto, illustrando le linee programmatiche e progettuali che guidano la pluralità di attività formative che vi si realizzano. E passerà poi la parola alle due collaboratrici e ai docenti incaricati delle funzioni strumentali che, ciascuno per la propria area di intervento, daranno un contributo nell’offrire certezze concrete in grado di diradare i dubbi che prendono le famiglie in certi momenti di scelte decisive.

Durante la diretta streaming si introdurrà il Meetday, ovvero l’8 GENNAIO 2021, giorno in cui si potrà prendere parte a tre eventi durante i quali, per la prima volta, l’IC“Don Bosco”, allo scopo di supportare le famiglie nel delicato momento della scelta, sostituirà alle visite in presenza all’interno dell’Istituto, una visita virtuale durante la quale gli alunni stessi ne descriveranno gli ambienti accoglienti ed attrezzati, le aule spaziose e luminose, gli ampi spazi esterni. E sarà l’occasione per le famiglie di interagire in modalità live con gli insegnanti dei tre segmenti, raccogliendo risposte alle proprie domande e curiosità.

L’IC “Don Bosco”si presenta…. Diretta streaming su Youtube: 07 gennaio 2021 ore 17.00

MEET DAY: 08 gennaio 2021 ore 16.00 Scuola dell’Infanzia; ore 17.00 Scuola Primaria; ore 18.00 Scuola secondaria di I grado.