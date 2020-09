"No scarico a mare", Emiliano ci crede ancora e impugna la bocciatura del Ministero

Intervenendo in una sua tappa elettorale a Nardò, l’altro ieri il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha affrontato la questione del depuratore e della bocciatura del Ministero dell’Ambiente che ha respinto il progetto dell’Acquedotto pugliese facendo tornare l’originario scarico dei reflui in mare.



Emiliano ha fatto sapere che gli uffici regionali, con in testa l’avvocatura, sono al lavoro per impugnare la nota del Ministero e la mancata concessione della deroga, spiegando chiaramente che la questione reflui è tutt’altro che chiusa.

«Una nota dalla tempistica quanto meno “sospetta” – ha sottolineato Emiliano –, visto che dopo un tempo di attesa infinito, è arrivata nel mezzo della campagna elettorale per le regionali. Il presidente della giunta regionale ha poi fatto appello al Ministero affinché siano i cittadini a scegliere come meglio impiegare le acque reflue depurate, soprattutto in una regione come la Puglia, in cronica crisi d’acqua e con la crescente salinizzazione delle falde. Del resto, il progetto Scarico Zero – ha aggiunto il presidente regionale uscente -, tiene conto esattamente di questi aspetti, come già accade altrove in Puglia, e non sarebbe concepibile preferire l’opzione dello scarico a mare. Non arretriamo di un millimetro. Siamo andati cinquanta volte a Roma a dettagliare il progetto – ha concluso Emiliano – andremo di nuovo subito dopo le elezioni». Il Ministero ha bocciato la proposta della Regione Puglia ricordando ai tecnici di Aqp e a Emiliano che lo scarico zero è fattibile ma solo se il depuratore si trova lontano dalla costa. Così accade a Martina Franca, ad esempio, città geograficamente ben lontana dal mare, dove il depuratore scarica al suolo. Quello di Manduria, invece, sarebbe bastato spostarlo di qualche chilometro verso l’interno per utilizzare lo scarico al suolo senza chiedere nessuna deroga al Ministero.