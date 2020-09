​Ore calde per la Pessima, oggi gli ultimi controlli (Si apre solo il pomeriggio)

La Fiera Pessima settembrina si farà? Lo deciderà questa mattina la commissione di vigilanza che effettuerà le ultime verifiche sulla risoluzione o meno delle prescrizioni rilevate nei sopralluoghi precedenti. Alcune di queste, a quanto pare di una certa importanza sollevate dagli ispettori della Asl, potrebbero non essere ancora pronte per cui si dovrà provvedere in corso d’opera.



Intanto, dopo avere investito 33mila euro per consentire agli organizzatori, che gestiranno la somma, il rispetto delle norme anti Covid, alla vigilia dell’inaugurazione della Fiera Pessima prevista per oggi, l’amministrazione comunale corre ai ripari per trovare un sistema che protegga dal caldo eccessivo presente nei capannoni. E lo fa aprendo i cancelli solo di pomeriggio. Su richiesta della società organizzatrice, la Fiere Lucane di Matera, avanzata anche in nome degli espositori che da giorni lavorano all’interno per allestire gli stand, il comune ha così deciso di chiudere al mattino e consentire l’ingresso solo pomeridiano dalle 15,30 alle 22,30. Con eccezione solo per gli ultimi due giorni di campionaria, sabato e domenica prossimi, quando le visite saranno possibili dalle 10,30 alle 22,30 con orario continuato. A giustificare tale decisione non è solo la temperatura ma anche l’impegno della vendemmia in corso. La variazione, infatti, viene motivata «a causa delle alte temperature elevate che si registrano ed in considerazione dell'avvio della vendemmia 2020 per la raccolta delle uve Primitivo che impegnerà molti manduriani nelle ore antimeridiane».

La Fiere Lucane ha inoltre assicurato un riutilizzo del personale previsto per le ore antimeridiane che verrà impiegato nelle ore pomeridiane di maggiore affluenza al fine di offrire un servizio migliore dal punto di vista soprattutto del rispetto delle misure di contenimento e distanziamento previste dalle ordinanze nazionali e regionali.

Tutto pronto quindi per il taglio del nastro di questo pomeriggio, da vedere il risultato dal punto di vista economico e del ritorno in termini di contatti da parte degli investitori che hanno acquistato gli spazi espositivi. Che sarà una Pessima sottotono, comunque, è un dato su cui nessuno può avere dubbi.