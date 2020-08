Morgante: Emiliano accontenta Borraccino e trasferisce la discarica di Pulsano a Manduria

Il consigliere regionale Luigi Morgante, manduriano, prende posizione contro al decisione della giunta regionale di autorizzare la trasformazione della discarica Manduriambiente.

«Michele Emiliano - si legge in un comunicato stampa - vuole trasformare Manduria nella pattumiera della Puglia. La città è già sede di una discarica e di un impianto di compostaggio ma il presidente della Regione pur di accontentare l’assessore Mino Borraccino sceglie di spostare il nuovo impianto da Pulsano a Manduria. Una sensibilità ambientale del presidente - prosegue Morgante - che si traduce nello scaricare tutti i rifiuti in un unico posto, scegliendo a seconda delle simpatie o delle antipatie dell’esponente politico di turno che lo rappresenta. È un comportamento inaccettabile. Manduria ha già subito la riduzione del suo ospedale dove ormai si contano pochissimi servizi».

«Penso alla fatica impiegata per la nostra terra, all’ottenimento di un finanziamento regionale per la bonifica della discarica Li Cicci, l’ecomostro costruito negli anni precedenti e per cui finalmente ho trovato un finanziamento per la messa in sicurezza e per la bonifica, uno degli obiettivi raggiunti in questa legislatura. Un impegno di cuore - conclude Morgante - che si scontra con scelte scellerate come l’ultima di Emiliano e del suo assurdo ok per la discarica di Manduria».