Spiagge sicure, la Regione stanzia 8mila euro ma il comune prende tempo

La Regione Puglia ha concesso un contributo di ottomila euro al comune di Manduria per la sorveglianza delle spiagge libere affinché vengano rispettate le disposizioni per fronteggiare l'emergenza da pandemia Covid-19. Nell'Ordinanza balneare 2020, fra le indicazioni indirizzate ai Comuni c'è, infatti, la diffusione, attraverso una cartellonistica redatta anche in lingua inglese, della corretta informazione circa le misure per il contrasto del contagio da Coronavirus, anche ribadendo l'importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli utenti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

Su tratti specifici del litorale, ai Comuni è data la possibilità di svolgere attività di sorveglianza avvalendosi di volontari o di enti pubblici o privati in regime di convenzione. L’amministrazione straordinaria del comune di Manduria ha già individuato sei aree di litorale da dare in concessione ai privati e per questo è stata già raccolta la disponibilità di una dozzina di imprese disposte a farsi carico della corretta applicazione delle norme sul distanziamento sociale in cambio di un contributo di 4mila euro per ogni area in gestione. L’ufficio urbanistico sta vagliando le proposte per la successiva concessione a quelle più meritevoli. La data dell’apertura delle buste che era prevista per ieri è stata spostata al 21 luglio.

Lo slittamento provoca l’ironia di Mimmo Breccia che sulla pagina del movimento “Manduria Noscia” scrive: «L'apertura delle buste per l'affidamento di alcuni tratti di spiaggia da gestire in conformità con le misure anti Covid è stata rinviata al 22 luglio! Tempismo perfetto, se tutto va bene a San Gregorio (inizi settembre, Ndr) tutte le spiagge saranno d'esempio a livello nazionale in quanto a distanziamento sociale!».