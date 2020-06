L’ambientalista Di Lauro avverte: i nidi di Fratino sono in pericolo

Le delicate e preziose uova di Fratino presenti sulla spiaggia della Salina dei Monaci e Palude del Conte, marine di Manduria, non sarebbero al sicuro. A dare l’allarme, smontando le rassicurazioni del personale delle Riserve naturali che avrebbero individuato e recintato sinora ben quattordici nidi dell’uccello protetto, è l’ambientalista manduriano Francesco Di Lauro che commenta così la notizia pubblicata ieri che dava conto della presunta messa in sicurezza delle nidiate. «Dire che i nidi di Fratino lungo le nostre spiagge siano «sorvegliati speciali» è più un atto di fede, o di pietà, che realtà dei fatti».

Secondo Di Lauro che oltre ad essere presidente dell’Associazione Azzurro Ionio è anche referente del Wwf, «un nastro a terra, un cartellino e le cannette – riferendosi alle misure messe in atto dallo staff del presidente delle Riserve, Alessandro Mariggiò - sono solo una foglia di fico».

Per Di Lauro l’unica misura efficace per proteggere i nidi è la presenza costante sul posto di guardiani volontari. «In assenza di presidio continuo, in attesa di protocollo ministeriale – scrive l’avvocato - siamo curiosi di sapere all’interno dello ”staff riserve” come, quando, chi sorveglia in modo speciale i 14 nidi di Fratino». Il rappresentante del Wwf chiede nello specifico le professionalità e le competenze degli addetti ai lavori. «Nome, cognome, giorni – scrive - possibilmente con documentazione delle schiuse andate a buon fine così come siamo abituati a fare noi con le uova di Caretta Caretta». Altrimenti, conclude Di Lauro, «è tutta la solita fuffa».

L’avocato ambientalista lancia poi delle accuse di ritardi negli interventi a tutela dei nidi. «Lo sanno bene i volenterosi bagnanti di Via Lago di Bolsena – scrive - che da soli quel nido lo hanno protetto per 22 giorni e solo al ventesimo giorno è arrivato il nastrino».