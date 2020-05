Spiagge libere ma a pagamento, se ne discute oggi in municipio

Regolamentare gli ingressi nelle spiagge libere manduriane istituendo «un ticket d’ingresso con il pagamento di un importo minimo di un euro a persona». Sarebbe questa, secondo il Quotidiano di Taranto che l’altro ieri riportava la notizia, una delle ipotesi su cui oggi discuterà nel municipio di Manduria la commissione di esperti presieduta dai tre commissari straordinari, Vittorio Saladino, Luigi Scipione e Luigi Cagnazzo. All’ordine del giorno ci sono gli adempimenti da compiere per far rispettare le norme sul distanziamento sociale sui diciotto chilometri di costa manduriana che la Regione Puglia ha demandato ai comuni rivieraschi. Affronteranno il problema, oltre ai tre commissari e la segretaria generale, Maria Eugenia Manduriano, i due dirigenti di settore, avvocato Enzo Dinoi e l’ingegnere Claudio Ferretti, il presidente della Confcommercio di Manduria, il direttore delle Riserve naturali Alessandro Mariggiò e i rappresentanti delle locali forze di polizia.



Gli esperti dovranno trovare il modo di applicare le regole da far rispettare ai bagnanti che per quanto riguarda le spiagge libere, oltre al distanziamento tra persone di almeno un metro, sono quelle della distanza minima tra ombrelloni di 3 metri e 3,4 metri per lato (ogni postazione in spiaggia dovrà avere un’area «riservata» di 10,2 metri quadri).

La Regione Puglia, sempre in riferimento alle spiagge libere, dà la possibilità ai comuni, ai fini della sorveglianza, di rivolgersi a volontari e/o ad enti pubblici o privati in regime di convenzione. Per finanziare tali servizi, si sarebbe pensato appunto di istituire il biglietto d’ingresso in spiaggia.