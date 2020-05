​Benefattori regalano mascherine colorate per i bimbi malati

Le prime 110 mamme o papà che porteranno i propri figli dal pediatra di famiglia, riceveranno una mini mascherina coloratissima in omaggio e una confezione di gel disinfettante. E’ l’inaspettato regalo reso possibile dall’iniziativa benefica di un gruppo di cittadini manduriani che preferiscono restare anonimi che ha organizzato una raccolta fondi per l’acquisto dei dispositivi di protezione dedicati ai più piccoli.



L’altro ieri 21 maggio, il materiale acquistato grazie ai fondi raccolti è stato consegnati ai quattro pediatri manduriani, Cimino, Massafra, Resta e Utta i quali si prenderanno cura della consegna ai propri assistiti. «L’auspicio è che questo piccolo dono, oltre alla tutela dei bimbi, possa essere visto come un gioco e possa regalare loro un sorriso in questo periodo particolare per tutti noi», hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa.

Il compito della distribuzione agli interessati e stato affidato ai medici pediatri di base dal momento che la pediatria dell’ospedale Marianna Giannuzzi è chiusa da tempo.