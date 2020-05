​Manduriambiente tra i possibili siti per i rifiuti della Calabria

Oltre ai rifiuti di Bari e di mezza provincia di Taranto e qualche comune del brindisino, la discarica Manduriambiente potrebbe accogliere anche la spazzatura della regione Calabria. La discarica manduriana è stata inserita tra i nove siti della Puglia in grado di ritirare la monnezza dei calabresi che si trovano in emergenza per mancanza di discariche. La giunta del presidente Michele Emiliano ha accolto la richiesta di aiuto dei vicini mettendo a disposizione i propri impianti che saranno obbligati a ricevere rifiuti extra regione sino a giungo. Dopo ci sarà l’estate e la capienza potrebbe ridursi per cui si è decisi di mettere questo termine.

Le vasche capienti della discarica sulla via per San Cosimo potrebbero essere già pronte a ricevere l’immondizia per volontà della giunta Emiliano. Non certo gratis rappresentando questo per la società emiliana un ulteriore business che si somma a quello in corso con l’Amiu di Bari (un milione di euro in sei mesi). Per ora gli accordi tra Puglia e Calabria prevedono un trasferimento di spazzatura per circa 600 tonnellate a settimana sino al prossimo 30 giugno. Quanta di questa arriverà a Manduria non è dato sapere, come non è certo ancora che ciò avverrà.