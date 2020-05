​Bradanico Salentina, il Ministero sollecita il Comune “chiudere il passaggio a livello Sud Est"

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato una lettera al comune Messapico intimandogli di procedere con urgenza (termine 16 giugno) a definire quanto richiesto dalla conferenza di servizi sul progetto definitivo: la determinazione di voler procedere alla chiusura del passaggio a livello posto al km 59+358 della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce, fermo restando, inoltre, l’impegno assunto con la convenzione sottoscritta nel 1994, atto questo estraneo agli atti ed elaborati posti all’esame della conferenza di servizi». In sostanza si chiede al Comune di Manduria



«In merito alla richiamata convenzione – si legge nella lettera - sono graditi i contributi degli altri soggetti (Anas e Regione Puglia) che sarebbero interessati all’aggiornamento della stessa».

All’Anas, soggetto proponente gli interventi, si chiede inoltre di voler illustrare quali opere siano previste relativamente al passaggio a livello in questione, nonché di voler assicurare, sin da ora, la disponibilità ad apportare modifiche alla progettazione in questione alla luce di quanto rappresentato dalla Ferrovie del Sud Est, ovvero a chiarire se l’intervento di soppressione del passaggio a livello sia intervento del tutto autonomo ed indipendente dal progetto all’esame della conferenza di servizi, indicando altresì in capo a quale soggetto compete il finanziamento e la realizzazione dell’intervento di soppressione del passaggio a livello medesimo.

Al Comune di Manduria, già invitato a rendere la propria determinazione in seno alla convocata conferenza di servizi, nel rammentare che ove le opere non fossero conformi allo strumento urbanistico vigente, è necessario acquisire la deliberazione del proprio organo rappresentativo - come del resto per gli altri Comuni interessati dalla realizzazione delle opere – si chiede di fornire le proprie valutazioni ed assicurazioni in merito a quanto rappresentato dalla società Ferrovie del Sud Est.

«Con l’occasione si rammenta – chiarisce il Ministero - che il 13/6/2020 spirerà il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte nel procedimento devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi». Altrimenti salta tutto. Tratto compreso in questione è quello tra la superstrada Taranto – Grottaglie e Manduria. Lavori di completamento funzionale di strada esistente (lotto 3° – Stralci 2° e 3°) L’intervento era stato finanziato con Delibera CIPE 2014-2020 per un investimento pari a 54,7 milioni di euro con appaltabilità prevista entro 2021. L’intervento è stato riprogrammato per un importo rimodulato pari a 25 milioni di euro. Completamento funzionale di una variante di circa 15 km carreggiata da 10,5 metri a doppia corsia di 3,75 metri e banchina di 1,50 metri). I lavori furono avviati negli anni ’90, ma non sono stati ultimati a causa di vicende diverse che hanno interessato le imprese esecutrici; l’intervento nasce dalla necessità di adeguare la strada alla normativa vigente completandolo con tutte le opere accessorie necessarie.