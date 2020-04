Contest "Pasquetta in quarantena", la foto della caccia al tesoro vince il premio Stella

Si conclude il contest fotografico intitolato “Pasquetta in Quarantena” ideato dal nostro giornale La Voce di Manduria in collaborazione con il Caseificio Stella. Per partecipare bisognava inviare un foto che raffigurasse come si stava passando la Pasquetta.

Anche in questa situazione di restrizione sociale e quarantena forzata siamo quindi riusciti ad appagare il nostro desiderio di passare una giornata diversa dal solito, come comunemente si fa durante questa festività, rimanendo però in casa e servendoci degli spazi domestici. C’è chi è stato sul balcone, chi in giardino e chi ancora sul terrazzo; in compagnia dei propri familiari o solo di un bicchiere di vino.

Le foto partecipanti al contest sono state raccolte e pubblicate sulla nostra pagina Facebook e potevano essere votate dal 14 al 18 aprile; poiché la foto che avesse ricevuto più likes, avrebbe meritato il premio messo in palio: una cesta alimentare dal Caseificio Stella.

In queste date si sono totalizzati 2.026 likes in tutto, di cui 579 alla foto vincitrice scattata da Sara Modeo che si aggiudica il premio offerto dal Caseificio Stella. Lo scatto raffigura la conclusione di una originale caccia al tesoro con sorpresa (uomo di Pasqua) nascosta su un terrazzo del centro storico di Manduria con sullo sfondo il campanile della chiesa matrice. Al secondo posto, lo scatto di Angela De Padova con 371 likes e al terzo quello di Diomede Turco con 217.

Francesca Dinoi