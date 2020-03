Tutti i negozi chiusi la domenica e meno orari di apertura

Anche il comune di Manduria si è adeguato al nuovo decreto che inasprisce le misure di contenimento della pandemica Covid-19. Per cui già da oggi tutte le attività commerciali che vendono beni di prima necessità (alimenti, prodotti per la casa) e materiale per lavori artigianali, resteranno chiuse nei giorni festivi e negli altri giorni dovranno rispettare il seguente orario: dalle ore 7,30 alle ore 18 con orario continuato. Le farmacie e parafarmacie, invece, rispetteranno i consueti orari di lavoro e le turnazioni tali da poter garantire per 24 ore il proprio servizio alla cittadinanza.

Le ragioni di queste nuove restrizioni sugli orari di libero commercio sono giustificate al rispetto degli obblighi a non uscire da casa se non per motivi indifferibili. L’acquisto di un bene alimentare viene invece sfruttato da alcuni per evadere dal proprio domicilio e restare in giro oltre il dovuto mettendo così a rischio la sua salute e quella degli altri.