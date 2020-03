Covid-19, primo contagio a Manduria

Primo caso di coronavirus positivo a Manduria. Lo riporta oggi Quotidiano di Puglia. «La persona contagiata - scrive il giornale - , è un medico curante in servizio nella città Messapica». Si sarebbe presentato spontaneamente l’altro ieri, sabato 14 marzo, al pronto soccorso dell’ospedale cittadino chiedendo di essere sottoposto ad esami evidentemente sospettando già un contagio. «Il medico presentava sintomi di febbre e lievi disturbi respiratori - si legge - e dopo il prelievo del tampone inviato la sera stessa a Bari, l’uomo si è nuovamente auto quarantenato in casa dove stava già rispettando un ritiro cautelativo».

Ieri pomeriggio dal capoluogo di regione, fa sapere sempre il Quotidiano -, attraverso i canali ufficiali, è arrivato l’esito del tampone che è stato immediatamente comunicato all’interessato. «Stessa cosa è stata fatta agli uffici provinciali del Dipartimento di prevenzione della Asl ionica per i provvedimenti del caso». Probabilmente dagli uffici della Asl di Taranto saranno già partite, o stanno per farlo, le procedure previste per avvisare ed eventualmente tranquillizzare gli assistiti del medico in questione. Per cui, chi non sarà contattato vorrà dire che il contagiato non è il proprio medico ma un'altro.

Nella serata di ieri le chat e i social di utenti manduriani diffondevano già la notizia che non trovava conferme. Il portavoce incontrollato della rete riportava anche il contagio di un secondo medico curante di Manduria. Notizia quest'ultima non ancora confermata. Si raccomanda il massimo rispetto di non uscire da casa se non per necessità.



Aggiornamenti in giornata