Da questa mattina anche a Manduria i controlli degli arrivi

Questa mattina, lunedì 9 marzo, anche i vigili urbani di Manduria hanno presidiato l’arrivo del pullman interregionale per identificare e notificare ai passeggeri in arrivo dalle zone rosse del Nord Italia l’ordinanza regionale e del governo che li obbliga all’isolamento fiduciario per due settimane. Non risultano controlli invece agli arrivi delle corse domenicali di ieri sera.

Si ricorda che gli obblighi riguardano chi rientra in Puglia da Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza (con decorrenza dalla data del 7/03/2020) c'è quello di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente. Oppure di compilare il modulo online di autosegnalazione https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus.

Chi rientra dalle zone indicate deve osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni e il divieto di spostamenti e viaggi;



rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Intanto è salito a 44 il numero di contagiati in tutta la Puglia. Ieri sera erano circa duemila i pugliesi che avevano denunciato il proprio arrivo dalle zone prescritte.

.