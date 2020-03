Code all'ingresso dell'ospedale, stop a possibili contagi

Ingressi filtrati in ospedale anche per i visitatori. Sono scattate oggi, venerdì 6 marzo, all’ospedale Giannuzzi di Manduria come in tutti i presidi della regione, le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus delle strutture sanitarie.

Da questa mattina l’ingresso al Giannuzzi viene filtrato dagli operatori (medici e infermieri) che interrogano le persone per scoprire se provengono da zone a rischio o se presentano sintomi influenzali. Sono stati ridotti inoltre gli orari di ingresso per visita dei parenti ricoverati ed anche il numero di visitatori. La misura sta creando disagi per le file che si stanno creando all’unico ingresso pedonale.

Il montaggio della tenda triage dove saranno accolti i pazienti con sintomi, previsto per oggi, è stato invece rinviato a lunedì prossimo. Intanto il bar interno all’ospedale si è munito di un dispensatore gratuito di gel dove i clienti potranno disinfettarsi le mani sia all’ingresso che all’uscita dal locale.