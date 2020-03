Sei avetranesi sul volo che ha portato a Brindisi il torricellese positivo a Covid-19

Sono di Avetrana sei dei 32 passeggeri della provincia di Taranto che si trovavano a bordo dello stesso aereo che il 24 febbraio scorso ha portato a Brindisi il 43enne di Torricella, primo positivo pugliese al coronavirus. Al gruppo di avetranesi ieri è stata notificata l’ordinanza da parte dei carabinieri del Nas per le disposizioni di quarantena (permanenza domiciliare) disposta dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Nessuno di loro presenterebbe al momento sintomi influenzali o altri disturbi.

I Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di Taranto, Brindisi e Lecce hanno rintracciato e posto in sorveglianza attiva sanitaria rispettivamente i 32, 33 e 35 residenti nelle province di propria competenza, che si sono imbarcati su quel volo. Sono state, altresì, spiegate le misure precauzionali che devono adottare. Sono in corso ulteriori approfondimenti su alcuni passeggeri che risulta non abbiano più viaggiato su quel volo e su alcuni passeggeri stranieri e/o turisti non residenti in Puglia ma presenti in qualche parte del territorio pugliese.

Il comune di Avetrana in considerazione delle indicazioni diramate dagli organi di governo del territorio, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la presentazione di un libro che era prevista oggi, domenica uno marzo.