Il ritorno della movida anni 70, a Maruggio riapre la discoteca Red Lion

Nasce l’ambizioso progetto di riportare in vita una delle discoteche estive più esclusive e più frequentate del provincia di Taranto che ha fatto la storia delle serate estive negli anni ’70, ’80 e ’90.

Il progetto nasce dall’idea di un giovane imprenditore maruggese che si concretizzerà, secondo le previsioni, alla fine della primavera 2022, dopo aver completato le ristrutturazioni, apportato modifiche e riportata all’originario splendore la magnifica location in zona Montalto a Maruggio.

La discoteca “Red Lion” ha ospitato negli anni passati cantanti e gruppi famosi ricordiamo Fred Bongusto, Bruno Martino, Mia Martini, Matia Bazar, Pooh. La bellissima struttura, immersa nel verde di un meraviglioso giardino, era composta da due piste, un bar e un angolo ristorante.

Noi della redazione de la Voce di Maruggio abbiamo raggiunto e intervistato l’audace giovane maruggese, Roberto Fanuli, che ci ha raccontato come è nato il progetto.

«Appena finita la scuola – racconta Roberto – mi sono messo subito inserito nel mondo del lavoro provando tanti mestieri e purtroppo collezionando tante delusioni lavorative. Quattro anni fa decido di aprire un piccolo bar nel centro storico di Manduria, facendo esperienza nel mondo dei pubblici esercizi commerciali, questa occasione – continua il giovane – mi ha dato l’opportunità di acquisire una buona esperienza imprenditoriale. Ho proseguito negli anni con corsi di formazione professionali specializzandomi come barman nella preparazione di cocktail e pensando di aprire un piccolo bar estivo in quel di Campomarino, ma l’idea ahimè non si è concretizzata.

L’estate scorsa, – ci dice il giovane imprenditore – dopo vari tentativi e idee sfumate, ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere il proprietario dell’ antica discoteca abbandonata di Maruggio che è stata in funzione fino al 1995 col nome di “Red Lion” poi divenuta “Club dei Sogni” chiudendo infine, la sua storica attività, nell’anno 2000.

I proprietari del locale mi hanno dato la possibilità di ispezionare la struttura, mi è piaciuta all’istante! Potrebbe essere l’occasione che aspettavo da tanto, riaprire nella mia Maruggio un locale, di circa tremila metri quadrati, che racchiude nelle sue bianche mura la storia almeno di due generazioni. Il “Red Lion” è stato un locale molto conosciuto da tutti ospitando tanti gruppi e personaggi famosi negli anni. Questo mio progetto nasce per offrire qualcosa di diverso ai miei coetanei. La struttura potrà ospitare circa 600 persone. L’obiettivo, – conclude Roberto – è quello di terminare i lavori e giungere all’inaugurazione a maggio 2022 e ridare a questo luogo la sua “storia”».

Fernando Filomena