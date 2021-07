Auguri maestro Pietro Guida, oggi un secolo di arte e cultura che incantano l’Italia

Il maestro Pietro Guida, campano di nascita manduriano di adozione, compie oggi 100 anni. Un traguardo importante che conforta una lunga e anche appartata attività tutta dedicata all'espressione più intima dell'animo umano. Proprio per questa tappa importante della sua vita il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo gli ha voluto rendere omaggio con una mostra di alcune sue opere che resterà aperta sino ad ottobre. Si tratta delle famose statue di cemento alcune delle quali esposte recentemente a Manduria nel cortile del Palazzo delle Servite, sede del Gal. Pietro Guida è nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) nel 1921 e vive e lavora a Manduria. Consegue il diploma di scultura all'Accademia di belle arti di Napoli nel 1947. In quegli anni, assieme a Renato Barisani, Gennaro Borrelli, Raffaello Causa, Renato De Fusco, Anna Maria Ortese, Armando De Stefano, Guido Tatafiore, aderisce al Gruppo Sud, divenendo uno dei protagonisti del rinnovamento culturale del capoluogo campano.

Nel 1993 interrompe il silenzio espositivo con la mostra personale allestita presso il Castello Carlo V di Lecce. I suoi nuovi lavori sono presentati in catalogo dagli amici scrittori: Tano Citeroni, Gino Montesanto e Michele Prisco.

Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: Premio Diomira, Milano 1949; Primo premio alla Mostra Nazionale del Disegno, Reggio Emilia 1949; premio della Presidenza CONI alla Mostra di Scultura ispirata allo sport, Firenze 1958; premio per la scultura al Premio Termoli, Termoli 1963; premio-acquisto alla Biennale d’Arte Contemporanea, Bari 1966.

Nel 2011 ha partecipato all'Esposizione Internazionale d'Arte Biennale di Venezia nella sede regionale di Lecce - Padiglione Italia della 54ª edizione. Nel 2012 ha esposto nelle sale di Castel dell'Ovo a Napoli una sua personale curata da Francesco Abbate. Nel 2014, su invito dell'Università del Salento, ha tenuto una mostra personale nella sede del Rettorato di Lecce. Nel 2016 per "Le Grandi Mostre nei Sassi” ha esposto a Matera le sue sculture e una contemporanea mostra di disegni nella sede del circolo “la Scaletta”, le sue opere sono state in mostra a Manduria nel 2017 nella mostra – Le Emozioni del cemento -.

Attualmente tredici opere del maestro Guida sono esposte nel Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma nel contesto della “Notte europea dei musei”. Le installazioni rimarranno esposte negli spazi di Castel Sant'Angelo fino al 31 ottobre.