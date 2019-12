La parrocchia Santissima Trinità di Manduria è alla seconda edizione del Presepe Vivente realizzato dai ragazzi dell’oratorio parrocchiale “Don Luigi Neglia” con la collaborazione dell’Azione Cattolica, del Gruppo scout Manduria 1, dei gruppi dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, del M.A.S.C.I., e del Gruppo teatrale.

Anche quest’anno i ragazzi dell’oratorio hanno realizzato con impegno le scenografie e ideato le ambientazioni suggestive per rievocare il grande mistero della nascita di Gesù Bambino. I protagonisti, sono loro, con l’aiuto degli adulti e i sorrisi dei più piccini a dare vita alle capanne degli antichi mestieri, alla sala di re Erode, alla Locanda, alla scena dei pastori e alla suggestiva scena della Natività. Il presepe vivente è visitabile in via Fra Pietro Rasea, sino a domani, sabato 28 dicembre dalle ore 17 in poi. (Foto Antonia Pesare)