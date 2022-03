Il nostro Leonardo, presentatore del tg de La Voce in scena al teatro Tatà

"Omaggio a Eduardo", il titolo dello spettacolo che vedrà tra gli attori in scena il nostro presentatore tg Leonardo Attanasio de “La Voce Web Tv”, il notiziario quotidiano del giornale. Il sipario si aprirà a Taranto, all’Auditorium Tatà venerdì 4 marzo alle ore 21.00.

La sua dizione e il suo portamento non nascondono alcun dubbio, perché Leonardo oltre a condurre nel fine settimana il tg della Voce, è anche un attore. Membro dell’ISTA, L'Istituto Studio Teatro d’Arte di Taranto, il nostro anchorman vestirà i panni di diversi personaggi all’interno dello stesso spettacolo come omaggio allo straordinario Eduardo De Filippo.

Lo spettacolo nasce dalla volontà di Anna de Bartolomeo, autrice, attrice, regista e direttrice della Compagnia Teatrale “Anna De Bartolomeo” e dalla Scuola di recitazione affiliata ISTA. In scena saranno, quindi, presentati stralci delle più intense e audaci opere dell’attore e commediografo napoletano, quali "Uomo e Galantuomo", "Filomena Marturano", "Ditegli sempre di sì", "Natale in casa Cupiello", per citarne alcune. Una bella sfida per il nostro Leonardo e tutti i performer a cui auguriamo un grosso in bocca al lupo!