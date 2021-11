“Noi con te”, a scuola per imparare la storia e i videogiochi didattici

Si è concluso da pochi giorni, presso l’Istituto Comprensivo Don Bosco il modulo formativo “Escape Room - Epica attraverso le nuove tecnologie” del Progetto "Noi con te".

Il progetto interdisciplinare ha avuto come obiettivo la padronanza delle nuove tecnologie e della scrittura digitale, il rispetto delle regole e la collaborazione in gruppo, l’elaborazione di testi scritti proponendo nel contempo la conoscenza dell’Epica e di una testimonianza culturale storica di grande valore come L’Odissea di Omero.

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado – E. Fermi- , ha approfondito il percorso epico di Ulisse attraverso la realizzazione finale di un videogioco: a testimonianza che l’uso delle tecnologie migliora gli esiti della formazione utilizzando l’informatica come strumento facilitatore per apprendere le discipline.

Con la presenza costante dell’esperto professore Giovanni Pesare e della tutor professoressa Grazia Lecce e soprattutto con la supervisione del dirigente scolastico Roberto Cennoma, gli alunni, nella serata finale che ha visto anche la partecipazione delle famiglie, hanno mostrato come nelle trenta ore di frequenza del PON per la realizzazione dei videogiochi hanno appreso l’utilizzo di alcune applicazioni specifiche (Metaverse, Learning Apps) nonché l’uso di un programma di grafica per la realizzazione dei personaggi, tutti programmi gratuiti e disponibili cha hanno anche continuato ad utilizzare a casa. Grazie a questi programmi acquisiti gli alunni sono stati propositivi e non passivi, poiché essi stessi creavano le scene del videogioco senza semplicemente subirle. Grazie quindi alla scrittura creativa gli alunni sono stati in grado di riassumere e rappresentare in modo divertente e partecipativo il prodotto finale (escape room virtuale, giochi a quiz) relativo ai principali momenti dell’Odissea.