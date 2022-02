Trading app: non si arresta il successo, ma quali sono le migliori?

Un’applicazione di trading è un’app che permette di fare trading online sui mercati finanziari, in qualsiasi momento e luogo, purché si disponga di una connessione ad internet e di un cellulare o di un tablet che possa accedere all'applicazione di trading.

Negli ultimi anni il numero di app per investire il proprio denaro è aumentato considerevolmente, permettendo a tutti di accedere a bassi costi e velocemente a moltissimi prodotti finanziari differenti; l’accesso ai mercati finanziari è stato rivoluzionato dall'avvento di internet e dalla crescita del numero di broker autorizzati che offrono le proprie piattaforme, accessibili attraverso applicazioni, per poter eseguire operazioni finanziarie.

L'enorme successo delle applicazioni di trading è dato dal fatto che queste applicazioni sono semplici ed intuitive, consentendone il loro utilizzo a tutti, senza nemmeno la necessità di possedere smartphone o tablet particolarmente all'avanguardia dal punto di vista tecnologico.

eToro: l’app trading social

eToro mette a disposizione dei propri utenti la possibilità di scaricare sul proprio smartphone (iOs o Android) un’applicazione gratuita che consente di investire in oltre 2.300 asset, tra cui, oltre alle classiche azioni, ETF, Forex, obbligazioni, materie prime, anche critpovalute e contratti CFD o DMA.

Direttamente dall’app è possibile accedere al conto demo, gratuito e perfettamente replicante il conto reale, su cui poter eseguire operazioni con un capitale iniziale virtuale. eToro e la sua applicazione di trading permettono di creare una rete social tra i vari utenti, che si possono scambiare opinioni e suggerimenti di trading, e la possibilità di eseguire il CopyTrading, cioè di replicare il portafoglio di trader esperti che operano su eToro.

Capital.com: l’app trading affidabile, semplice e adatta a tutti

Si tratta di un app di trading particolarmente intuitiva che è in grado di replicare perfettamente la piattaforma che viene utilizzata da chi fa trading con il pc. L’applicazione, scaricabile gratuitamente da AppStore e Play Store, mette a disposizione strumenti di analisi tecnica, grafici e informazioni per poter investire in oltre 3.000 differenti strumenti finanziari.

L’applicazione di Capital.com è in grado, attraverso la sua Intelligenza Artificiale e il suo algoritmo, di verificare il portafoglio di investimento, così da offrire consigli e suggerimenti per allinearlo eventualmente alla propria propensione media di investimento. Inoltre, l’app mette a disposizione di tutti gli utenti mini-lezioni che consentono di imparare ad investire in modo responsabile e proficuo.

FP Markets: App proprietaria e servizi MetaTrader

FP Markets è un trader australiano regolamentato che offre un’app proprietaria particolarmente avanzata che include anche servizi MetaTrader. Questa App è particolarmente adatta a trader professionali o esperti, che vogliono che i propri numerosi ordini siano piazzati sul mercato il prima possibile. Questo può avvenire in quanto l’account aperto ed utilizzato nell’app viene reindirizzato ad un server vicino ai mercati finanziari di esecuzione; in questo modo le tempistiche di esecuzioni sono velocissime.

Per chi è meno esperto, ma vuole utilizzare comunque l’app di trader di FP Markets, può accedervi per copiare i trader esperti, utilizzare il servizio di ordini semiautomatico o, quando lo si ritiene opportuno e necessario, anche attraverso l’utilizzo del conto dimostrativo.

PLUS500: l’app del trader online storico specializzato in CFD

L’app di PLUS500, gratuita e accessibile a tutti i device, è particolarmente adatta a chi vuole fare trader in CFD, grazie alla specializzazione di questo trader, storico e di riferimento nel settore. Direttamente dall’app proprietaria è possibile accedere a più di 2000 asset, consultando grafici interattivi, disponendo di strumenti professionali che permettono per esempio di passare con un click dai grafici all’ordine.

Con l’app di PLUS500 è possibile accedere ovunque si è e in qualsiasi momento alle migliori borse mondiali, utilizzando anche un conto gratis dimostrativo.