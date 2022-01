Trivella per escavatori: cos'è, come funziona e dove trovarla

Se si ha la necessità di effettuare una serie di buchi nel terreno risulta essenziale poter fare affidamento su una trivella per escavatori. Avvalersi di questa possibilità vuol dire poter contare su uno strumento in grado di assicurare ottime performance. Motivo per cui è consigliabile conoscere da vicino le informazioni fondamentali su questo mezzo così efficace.

Nel corso della propria operatività può sorgere la necessità di effettuare buchi nel terreno e/o di piantare alberi. Perché queste attività possano essere svolte in sicurezza e con rapidità è fondamentale utilizzare i giusti strumenti.

Tra questi ultimi rientra di certo la trivella per escavatori. Conoscere le sue potenzialità e come si compone diventa allora un passaggio benefico oltre che necessario.

Che cos’è la trivella per escavatori

Nel dettaglio, la trivella per escavatore è formata da un utensile dalla forma elicoidale a cui si aggiunge un motore ad azionamento idraulico dotato di riduttore. In aggiunta, la trivella è dotata di un supporto che consente di attaccare l’apparecchiatura al braccio dell’escavatore prescelto.

Le applicazioni principali possono di conseguenza essere la cooperazione nella costruzione dei giardini e nella realizzazione delle palizzate. L’attrezzo così progettato può poi essere impiegato anche per la messa a dimora delle piante più diverse o per la creazione di vigneti. Da questo punto di vista quindi la trivella risulta utile per chiunque si occupi del settore agricolo a livello professionale oppure hobbistico.

È infine importante sottolineare come questi prodotti possano essere installati su ogni tipo di escavatore.



Come si sceglie la trivella perfetta

L’importanza delle trivelle nel settore agricolo ha portato a un proliferare delle proposte. Motivo per cui è bene dedicare tempo e attenzioni alla scelta della macchina più idonea al caso specifico. Un obiettivo questo che è possibile raggiungere con facilità seguendo alcune accortezze.

Sotto questa prospettiva diviene innanzitutto essenziale domandarsi la finalità del mezzo da acquistare. Nello specifico è allora utile chiedersi per quale applicazione verrà utilizzata all’atto pratico la macchina prescelta. Più precisamente il consumatore dovrà valutare con cura il diametro e la profondità del foro da eseguire.

Oltre a queste informazioni è poi strategico conoscere le caratteristiche tecniche dell’escavatore su cui la trivella verrà installata. Ciò si traduce nella necessità di possedere le corrette misure connesse alla pressione e alla portata del relativo impianto idraulico. Pressione e portata dell’impianto idraulico dovranno sempre essere maggiori o al limite uguali a quelle richieste dall’attrezzo stesso. Questo perché in caso contrario la trivella risulterà inutilizzabile dalla macchina.

Tutti questi elementi sono tasselli preziosi da conoscere, ma non sono gli unici fattori da considerare. Un ruolo importante all’interno di questo scenario è a tal proposito rivestito dal terreno in cui l’operatore si troverà a lavorare. Partendo da questa considerazione infatti a seconda delle caratteristiche del suolo bisognerà optare per un prodotto differente.

Ad esempio l’elica sarà necessariamente diversa nel caso in cui ci si confronti con un terreno roccioso piuttosto che con uno sabbioso. Unendo le precedenti osservazioni si possiedono perciò tutte le nozioni fondamentali per la scelta della migliore trivella per escavatori.

Foto: https://it.depositphotos.com/home.html