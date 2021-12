Investimenti online: ecco gli ETF da monitorare per il 2022

Con l'arrivo del nuovo anno, molti investitori si chiedono quali siano i migliori ETF da monitorare per il 2022, ovvero quali possano essere i migliori Fondi a gestione passiva del nuovo anno. Gli ETF sono infatti un insieme di titoli o obbligazioni appartenenti tutti ad uno stesso settore specifico, di conseguenza gli investitori in questa fase cercano di comprendere quali potrebbero essere i migliori ambiti in cui operare nel 2022.

Il loro acquisto, che può essere gestito tramite una delle migliori piattaforme per il trading online, permette infatti di realizzare degli utili nel caso in cui questo settore riuscisse a distinguersi positivamente, mentre al contrario comporterebbe ovviamente delle perdite. Quello attuale è un momento molto delicato dal punto di vista macroeconomico, in quanto agli effetti della pandemia si sommano anche quelli dell'inflazione che sta interessando Stati Uniti ed Europa.

In ogni caso, la storia dei titoli azionari e degli ETF insegna che anche nei periodi in assoluto più complessi vi sono sempre dei comparti che si rivelano produttivi e in grado di fare importanti passi in avanti. In generale quindi è molto importante provare ad individuare quali potrebbero essere gli ambiti maggiormente interessanti, e quindi da monitorare, anche in questo nuovo anno solare ormai imminente.

Alcuni asset da monitorare

Per individuare i migliori fondi a gestione passiva è possibile guardare agli ETF consigliati dagli esperti di Investireinborsa.me, in modo da capire quali siano settori da monitorare con attenzione nel corso del 2022. Un ETF molto interessante è il Vanguard Total Market, che è cresciuto in modo costante negli ultimi sei mesi e include azioni dei migliori colossi azionistici del momento, come ad esempio:

Apple.

Amazon.

Microsoft.

Facebbok.

Alphabet (Google).

Tesla.

Visa.

Barkshire Hathaway.

Questi sono alcuni dei titoli, particolarmente rilevanti a Wall Street, inclusi in questo ETF con percentuali ovviamente differenti tra loro. Sicuramente rappresenta una scelta molto interessante anche per il 2022 soprattutto per la stabilità che offre e rappresenta una buona alternativa per creare un portafoglio di ETF differenziato. Al momento resta però molto interessante anche l'iShares Nasdaq Biotech che negli ultimi due anni è cresciuto in modo incredibile, grazie al suo pacchetto che include produttive realtà del settore farmaceutico e biomedicale, come Moderna e Amgen.

Per chi desidera inserire nel proprio portafoglio un ETF ottimo per un investimento a lungo termine è sicuramente da menzionare Vanguard S&P 500. Si tratta di un ottimo mix di azioni appartenenti al settore tech, in crescita ormai da 5 anni ma che ha tutte le carte in regola per continuare ad offrire rendimenti molto interessanti anche in futuro.

Altre alternative interessanti

La crisi energetica in corso potrebbe rendere particolarmente interessante anche United States Oil Fund, un ETF che punta senza mezzi termini alla rimessa in moto dell'economia mondiale, ovvero di un ritorno alla normalità. Questo EFT è realizzato con titoli petroliferi che da un lato sembrano poter uscire indenni dal periodo inflazionistico, mentre dall'altro beneficerebbero di un progressivo aumento dei consumi nel corso di questo nuovo anno.

La crisi energetica rappresenta una buona occasione anche per Lyxor Green Bond, un ETF composto da titoli operanti nel settore delle energie alternative, che secondo le previsioni sono destinati a crescere nei prossimi anni. Per chi desidera osare qualcosa in più, è da segnalare iShares Emerging Markets che contiene i titoli azionari delle migliori realtà cinesi, soprattutto quelle legate al mondo degli e-commerce, come Alibaba, e della tecnologia a costo contenuto.

Queste due logiche si sposano alla perfezione nell'ETF Invesco Solar che rappresenta un indice con una notevole volatilità ma che negli ultimi anni ha avuto dei rendimenti veramente interessanti. Sicuramente presenta un grado di rischio da non sottovalutare ma secondo molti analisti potrebbe unire alla produttività del settore "green" anche una rapidità di crescita notevole. Può essere valutato, con moderazione, quindi anche per il 2022.