Credere nelle bellezze del proprio territorio e investirci sopra

Una società giovane con giovani imprenditore che hanno deciso di investire sulle bellezze che il proprio territorio offre. Così parte da Manduria la nuova avventura di Sud Sud Vacanze, agenzia turistica specializzata negli affitti di appartamenti e case vacanze a San Pietro in Bevagna, Campomarino di Maruggio, Torre Ovo, Torricella e tutti i dintorni: «Con la nostra agenzia Sud Sud Vacanze vogliamo realizzare i tuoi sogni!», affermano i giovanissimi promoter del territorio.

Con la preziosa partnership di Perle di Puglia e BarbarHouse, agenzie dalla pluridecennale esperienza nella locazione turistica in Puglia, i ragazzi di Sud Sud Vacanze garantiscono una vasta gamma di residence nei luoghi di maggior valore paesaggistico della costa Messapica e in Puglia in generale. Il loro «menù» offre una buona selezione di b&b e case vacanze in Alto Salento oltre a tutto il catalogo di BarbarHouse che vanta oltre mille case vacanze in tutta la Puglia.

«Il nostro capitale – dicono in agenzia - è il nostro mare, sole, spiagge dorate e soffici, piccole calette di scogli affioranti altamente suggestive. E ancora natura, storiche torri costiere, antiche saline dismesse rifugio prediletto di aironi e fenicotteri rosa, piccoli centri storici raggiungibili in pochi minuti, tutti da scoprire».