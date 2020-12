Ingrosso abbandona il gruppo dei Progressisti: "meglio il confronto che le divisioni strumentali"

Prima scomposizione dei gruppi del consiglio comunale. La consigliera Loredana Ingrosso ha abbandonato i Progressisti per proseguire l’esperienza da indipendente per dare «voce e continuità – si legge in una sua nota -, al progetto a cui da sempre appartengo, ossia Manduria Lab».

Così Ingrosso motiva la sua decisione. «È una scelta che assumo con la consapevolezza che, per crescere e cambiare davvero la nostra Città, occorra mettere da parte le divisioni strumentali e abbracciare una sana politica di confronto seppur dibattuto, nell’interesse più intimo della comunità».

Nei giorni scorsi, infatti, Ingrosso non aveva gradito i toni e le posizioni che il suo ex gruppo aveva preso nei confronti della maggioranza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, il recente documento firmato dai Progressisti in cui si criticano alcune scelte del sindaco e della sua giunta in materia di incarichi e acquisti fatti a favore di sostenitori della campagna elettorale del sindaco.

Per la moderata sociologa, il futuro è la cultura. «Insieme a tanti amici ed amiche – scrive - condivido la convinzione che la Cultura sia il punto di ripartenza del nostro cammino. È soprattutto in questa direzione che si tradurrà il mio ulteriore impegno per Manduria». Ingrosso ricopre ancora la carica di direttrice del Museo Civico di Manduria, ruolo a cui tiene moltissimo e che potrebbe essere alla base di questa sua scelta. E dire che era stato proprio il suo ex gruppo, recentemente, ad indicarla alla presidenza del Consiglio contro la candidatura blindata di Gregorio Dinoi, braccio destro di Pecoraro, poi eletto.

La scelta della consigliera potrebbe nascondere un suo prossimo avvicinamento alla maggioranza Pecoraro. Un primo ammiccamento lo lancia su Facebook l'assessore alle Attività produttive, Isidoro Baldari: «Pur non conoscendo le dinamiche che hanno indotto la consigliera comunale Ingrosso all'abbandono del gruppo progressista - scrive - ritengo sia stata fatta una scelta saggia e ponderata conoscendo la serietà e la competenza già espressa nell'interesse della comunità. Ancora una volta - conclude Baldari - l'opposizione miope del leader progressista ha dimostrato l'incapacità di valorizzare le competenze interne».