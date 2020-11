​La provocazione di Mimmo Breccia: se non hai il Covid, non sai dove andare

Ne ha per tutti il neoconsigliere comunale di Manduria, Mimmo Breccia. E c’era da aspettarselo viste le premesse in campagna elettorale. Intervenuto in diretta Facebook ospite della pagina "Associazione People Agency", l'ex candidato sindaco non ha usato mezzi termini per definire la situazione in cui versa la sanità manduriana ed il suo nosocomio: «Ciò che sta succedendo al Giannuzzi è vergognoso» accusa Breccia, che definisce poi «una farsa» il sopralluogo di sabato scorso di sindaci e dirigenti Asl all’ospedale. Incontro al quale allo stesso Breccia era stato impedito l’accesso.



La provocazione lanciata durante la diretta farà certamente discutere: «Oggi si sta quasi sperando di risultare positivi al Covid per potere accedere ad una struttura sanitaria, che in teoria è di tutti» dice il consigliere, già critico sulla conversione del Giannuzzi in struttura Covid.

Non risparmia critiche all’attuale amministrazione comunale manduriana. E c’era da aspettarsi anche questo: «Qualora mi ritroverò una giunta che proporrà azioni valide, io non potrò far altro che apprezzare. Purtroppo, i primi approcci non sono stati dei migliori perché ci ritroviamo puntualmente un’amministrazione blindata, con un sindaco che non risponde alle legittime domande dei cittadini. Abbiamo fatto un passo indietro di vent’anni» sostiene Breccia, che sull’emergenza Covid e sulla gestione della questione relativa all’ospedale rincara la dose: «Non capisco come si sia potuti arrivare ad una soluzione del genere, che poi alla fine soluzione non è. E non riuscirò mai a concepire questo silenzio succube da parte dell’amministrazione di Manduria che non ha battuto ciglio. Questo è vergognoso».