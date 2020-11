Il depotenziamento del 118 di Manduria finirà in Parlamento

“La disattivazione della postazione medicalizzata del 118 dell’Ospedale Giannuzzi è l’ennesima vergogna reiterata ai danni dei cittadini di Manduria da parte di Michele Emiliano e del suo Assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco”.

A dichiararlo è l’avvocatessa Cinzia Filotico, vice coordinatrice della Lega di Manduria, che aggiunge: “è inaccettabile che a pagare le conseguenze di una atavica disorganizzazione siano le aree meno servite come appunto Manduria. La volontà di spostare dal nostro ospedale infermieri e medici per mandarli al Moscati mette ulteriormente sotto stress una struttura già di suo non adeguatamente fornita del personale necessario a fronteggiare le varie emergenze, alle quali va ad aggiungersi il Covid”.



Alla luce di quanto emerge dall’analisi della leghista Filotico, si comprende la profonda amarezza per l’inalterato modus operandi della Regione Puglia che continua a fare della sanità tarantina la cenerentola di Puglia. “Attraverso i nostri parlamentari della lega faremo una interrogazione al Ministro della Salute Speranza con il chiaro intento che, in tempi brevi e definiti, si ristabilisca la riattivazione della postazione 118: un presidio necessario per un bacino così grande”, conclude l’avvocatessa Filotico.