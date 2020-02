“Lu firraru” batte “mister Proloco” ...e diventa una mascherina

In queste primissime battute di campagna elettorale tra Cosimo Breccia e Domenico Sammarco, primi due candidati a sindaco palesatisi con le coalizioni al completo, a vincere per popolarità, sia sui social che nell’immaginario collettivo, è senza dubbio il candidato delle liste civiche, “Manduria Noscia” e “Rinascita delle marine”. Le prime loro apparizioni in rete (le puntate di Sconfronto in onda sulla pagina Facebook di Ciaksocial), offrono un quadro sul numero di visualizzazioni dei rispettivi interventi che assegna una schiacciante vittoria a Breccia. In tre giorni, da quando cioè è stata mesa in rete, l’intervista del leader civico è stata visualizzata 12.961 volte (dato fermo a ieri sera alle ore 21). Quello dell’avvocato Sammarco, in rete da cinque giorni (quindi 48 ore di vantaggio rispetto a Breccia), a capo di una corposa coalizione composta da ben sette partiti e liste tra cui il “potente” Partito democratico, si è fermato a 5.850 visualizzazioni. Un risultato scarso se si rapporta alla “corazzata” delle sette liste a sostegno di “mister Proloco”.

La popolarità di Breccia (“lu firraru” come amano definirlo i suoi più stretti sostenitori), lo mette addirittura al centro del desiderio di un bambino (o dei suoi genitori) che per carnevale si è travestito addirittura come lui. Ed ecco la maschera “ti lu firraru”, presentata per la prima volta su Facebook e poi, si presume, in giro per le vuote e tristi strade manduriane.

Sammarco, da parte sua, cerca di recuperare conquistando i commercianti che incontra ogni giovedì nella sede elettorale di via Cadorna, a cui promette risparmi sugli affitti dei locali del centro e meno tasse per tutti.