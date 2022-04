Strade dissestate, il Pd denuncia i ritardi dell'amministrazione Pecoraro

Il Partito Democratico di Manduria denuncia la perdurante condizione di dissesto e impercorribilità delle strade cittadine. «Non si comprende perché, dopo diversi mesi dal riconoscimento in favore del Comune di Manduria di un cospicuo finanziamento da parte della Regione Puglia, nell’ambito del programma “Strada per Strada” – si legge in una nota stampa diffusa - l’amministrazione guidata dal sindaco Pecoraro non stia ancora procedendo al rifacimento del manto stradale della nostra città, ormai devastato».

Gli attivisti del partito democratico ricordano che «le vie cittadine sono impraticabili e pericolose, enormi sono i disagi per gli automobilisti e numerosi i risarcimenti richiesti all’ente per responsabilità da omessa manutenzione».

Il Pd ricorda inoltre che il finanziamento riconosciuto dalla Regione Puglia a tutti i Comuni Pugliesi, è finalizzato a rispondere alle esigenze di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria. «E’ evidente – commentano i piddini messapici -, che il grave ritardo nell’esecuzione delle opere, oltre a poter causare una possibile revoca del finanziamento, costringerà i cittadini di Manduria a doversi imbattere in un paesaggio lunare pericoloso, ad alto tasso di incidentalità e dannoso, anche per le casse comunali».

Per tutto questo il Partito Democratico di Manduria conclude così il suo intervento: «Oltre a denunciare il grave ritardo nell’esecuzione delle opere, invita l’amministrazione comunale a porre in essere tutte quelle azioni necessarie affinché il finanziamento ricevuto dalla Regione Puglia, di circa novecentomila euro, possa tradursi in strade sicure, percorribili e degne di un paese civile».