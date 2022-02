Il gruppo Gea raddoppia e raddoppiano le richieste da fare a Pecoraro

Riceviamo e pubblichiamo

«Dopo un percorso condiviso in questi primi 14 mesi di amministrazione, i consiglieri Luigia Lamusta, Michele Matino e Filippo Scialpi hanno maturato idee di percorso diverse tali da far propendere per una divisione confluendo, questi ultimi, nel Gruppo misto di maggioranza.

Pur non essendo mai mancati gli spazi d’apertura necessari per esprimere qualsivoglia posizione, le sempre più differenti posizioni politiche hanno indotto alla separazione, nella certezza, comunque, di una continua collaborazione per la tenuta della maggioranza». (Nota stampa del gruppo misto di maggioranza)