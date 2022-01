Troppi 84 mila euro per una pensilina: i consiglieri Bullo e Breccia chiedono spiegazioni

Ottantaquattromila euro per una pensilina al ferro che riparerà i cittadini in coda davanti al palazzo di città di Manduria. Troppi per i due consiglieri comunali di minoranza, Lorenzo Bullo e Mimmo Breccia, che ieri hanno presentato un accesso agli atti per apprendere i particolari della spesa ritenuta esosa.

L’atto, pubblicato nei giorni scorsi, indica solo il costo dell’opera ma non le sue dimensioni. Per la sua realizzazione, inoltre, gli uffici comunali non hanno fatto nessuna ricerca di mercato né chiesto preventivi a più ditte ma hanno commissionato l’opera ad una impresa di Castellaneta. Su questo ed altro ancora i due consiglieri hanno chiesto di fare chiarezza.

Oltre al solito sistema della trattativa privata, indigesta all'opposizione, a provocare la rabbia dei due consiglieri è stata la scarsa informazione degli atti di acquisto dell’opera di cui non si conoscono le caratteristiche e neanche le dimensioni. «Quando ho letto l’impegno di spesa, sono saltato dalla sedia e non volevo credere ai miei occhi», afferma Breccia che da addetto ai lavori prima (è un artigiano del ferro) e da politico poi, ha voluto approfondire con Bullo l’intera vicenda cercando di fare chiarezza sulle lacune contenute nell’atto pubblico di acquisto. La determina, insomma, elenca dettagliatamente il materiale della pensilina commissionata all’impresa di Castellaneta, senza indicare le sue caratteristiche, qualità e soprattutto le misure. «Come si fa – spiega Breccia – a valutare la congruità del prezzo se non sappiamo le dimensioni? Se la tettoia prevista è di mille metri quadrati di copertura, il prezzo è un affare; ma se è di un metro quadrato allora è un furto».

Con il proposito di dirimere ogni dubbio, i due consiglieri, Breccia e Bullo, hanno presentato un accesso agli atti chiedendo copia i tutta la documentazione relativa alla realizzazione della copertura. I due hanno anticipato di essere interessati di sapere se sono stati chiesti altri preventivi oltre a quello presentato dall'azienda della città di Rodolfo Valentino. Chiederanno poi di approfondire la congruità della spesa e finalmente le dimensioni della pensilina.