“Basta liti sugli assessorati”, Manduria Lab della consigliere Ingrosso invita a sotterrare l’ascia

Il movimento politico “Manduria Lab” a cui fa capo la consigliere indipendente Loredana Ingrosso, prende posizione sulla crisi della maggioranza del sindaco Gregorio Pecoraro creata dall’allontanamento degli ex consiglieri del gruppo Gea. Il movimento di cui non è più nota la consistenza essendo quasi tutti i suoi componenti storici confluiti nel Partito Democratico, invita ad una riappacificazione delle parti per il bene della città. «E’ passato un anno intero da quando la cittadinanza si è recata alle urne nel desiderio di una “politica” in città – si legge in una nota stampa -, ma lo scenario presentatoci in queste settimane è ben lontano dai buoni propositi tanto sbandierati in campagna elettorale».

Chiaro poi la critica rivolta ai dissidenti di Gea i quali hanno minacciato il mancato appoggio perché interessati a due posti in giunta che il sindaco non intende accontentarli giocando al ribasso e offrendo un solo assessorato. «Il dibattito quotidiano degli amministratori – prosegue il comunicato di Manduria Lab - anziché riguardare temi come l’ambiente, la scuola, i tributi, i rifiuti e il turismo, verte esclusivamente su concetti di “competenze svendute“, ignoranza e odio come detonatori sociali, offese gratuite, minacce inconcludenti, giochi di poltrone».

Invocando poi il «vincolo di mandato» quale obbligo di chi viene eletto ad amministrare a tutti i costi, il movimento di riferimento della consigliera Ingrosso conclude così il suo intervento:

«Non ci basta e non ci gratifica sapere che chi ha il dovere di amministrare, si raduni e discuta per ore di cariche, deleghe ed assessorati che per la città e per il benessere della stessa hanno incidenza pari a zero».

Un incitamento ad andare avanti rinunciando alle pretese che potrebbe essere un segnale di disponibilità rivolto al sindaco che potrebbe contare sul provvidenziale appoggio della consigliera dichiaratasi indipendente con l’abbandono del gruppo Progressista a cui aveva aderito all’indomani delle elezioni.