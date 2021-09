Pecoraro perde la discarica e anche la maggioranza

Il lungo e ripetitivo intervento del sindaco (mezzora di oratoria) non è servito a strappare il Sì a nessuno dei sei dissidenti del gruppo Gea che con la minoranza hanno bocciato la variante al piano regolatore che avrebbe sanato i vizi urbanistici del centro di raccolta rifiuti all’interno del parco della Marina. Persi sei voti, Pecoraro ne ha conquistato uno, quello del consigliere di Fratelli d’Italia, Roberto Puglia la cui vicinanza alla maggioranza pecoraniana-grillina è sempre più evidente.

Con tredici voti contrari e dieci a favore, la delibera non è passata creando una frattura (sempre sanabile in politica) tra esecutivo e gruppo Gea che ha così mantenuto fede all’impegno di non riconoscersi più in questa maggioranza amministrativa (chiedono due posti in giunta).

Senza variante approvata, il progetto impugnato davanti al Tar che ha già sospeso i lavori in vista di una discussione nel merito, diventa ancora più vulnerabile e improponibile.

Più che la natura tecnica, il consiglio comunale di questa mattina mette in luce un complesso quadro politico. Pecoraro si trova di fronte a tre strade: piegarsi alla richiesta di Gea mandando a casa il suo protetto, Andrea Mariggiò e l’assessora Ketty Perrone; o aprire la campagna acquisti nelle opposizioni: Puglia il più abbordabile, ma anche Loredana Ingrosso e Antonio Mariggiò che in più occasioni hanno dimostrato simpatie per questa maggioranza (anche uno sguardo nel gruppone dei 6 non sarebbe sprecato); terza possibilità, dimettersi. Non sarebbe una sorpresa, quest'ultima. È risaputa la scarsa propensione al dialogo del sindaco che già venti anni fa, per spaccature meno importanti di questa, gettò la spugna aprendo, lui per primo, la triste stagione dei commissariamenti della città dalla riforma elettorale dell'elezione diretta del sindaco.