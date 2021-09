Gli ex Verdi-grillini alla prova del nove: bocciare il sito della discarica o entrare in giunta?

Appuntamento decisivo sabato prossimo per il Consiglio comunale di Manduria. Sia per la tenuta della maggioranza che per la definizione della variante urbanistica al centro di raccolta rifiuti di fronte alla Masseria Marina. L’amministrazione Pecoraro porterà al voto gli aggiustamenti alla delibera sull’individuazione del sito contestato dai residenti della zona contrari all’opera perché destinata a raccogliere rifiuti ingombranti e di altro genere compreso l’organico.

Ad essere contrari, oltre ai partiti di minoranza fatta eccezione per il consigliere Roberto Puglia, sarebbero anche i componenti del gruppo Gea composto da ex Verdi, grillini e piddini, che dopo il primo voto favorevole hanno fatto marcia indietro proponendo un sito alternativo. Soluzione, questa, che l’amministrazione Pecoraro non intende prendere in considerazione tanto è vero che è stata già bocciata dall’apposita commissione. Salvo accordi raggiunti nel corso di incontri avuti in queste ultime ore con il sindaco, sabato prossimo il gruppone degli ex dovrebbe astenersi o votare contro la delibera di variante. Un atteggiamento simile del gruppo Gea aprirebbe di fatto la crisi nella maggioranza a cui non resterebbe che accontentare gli appetiti dei dissidenti concedendo loro i due posti in giunta che rivendicano da tempo.

Il consigliere comunale di opposizione, Mimmo Breccia, commenta con molti dubbi la bocciatura della proposta alternativa presentata dal gruppo Gea per il sito dell'isola ecologica a San Pietro in Bevagna. «Cosa faranno i sei consiglieri sabato in consiglio comunale? Otterranno gli assessorati che pretendono ed andrà bene la discarica in un parco? O voteranno con coscienza?».

Così la pensa invece sull’argomento l’attivista del movimento Azione Messapica, Andrea Casto. «I sei consiglieri di Gea – scrive - sugelleranno la loro scelta di seguire supinamente il sindaco su Isola Ecologica sottodimensionata e in parchetto turistico a San Pietro, o finalmente dimostreranno un minimo di orgoglio, di indipendenza e di credibilità? Senza di loro – conclude l’architetto - si tornerebbe al voto».