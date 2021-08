Lamusta: recuperiamo la tomba messapica e doniamola alla città

Il consigliere comunale del gruppo di maggioranza, Movimento Democratico per Manduria, Pierpaolo Lamusta, ha presentato una mozione da presentare in uno dei prossimi consigli comunale finalizzato al recupero e all’esposizione al pubblico di una tomba Messapica di elevato pregio storico e culturale rinvenuta nel 2018 a Manduria e ricoperta dalla Soprintendenza per mancanza di fondi necessaria alla sua valorizzazione.

Si trattava di una sepoltura portata alla luce in via Medaglie d’oro, a due passi dal Parco archeologico dei Messapi, durante i lavori di scavi della condotta idrica o fognante.

«La romba – spiega Lamusta nella sua richiesta indirizzata al sindaco Gregorio Pecoraro e al presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi -, presentava una decorazione nella parte superiore realizzato nei colori rosso e blu (rari in archeologia) di finissima fattura, con pareti intonacate e dipinte che farebbe pensare a un monumento funerario con caratteristiche sia della civiltà messapica che magnogreca e dunque un unicum nella storia dei ritrovamenti nella nostra città».

Per questo il consigliere di maggioranza invita il sindaco ad interfacciarsi con la Soprintendenza e proporre la riapertura della fossa e permettere il suo camminamento vetrato.

«Il senso di abbandono e forse di disinteresse verso il patrimonio archeologico locale – ricorda Lamusta -, nel tempo ha prodotto gravi conseguenze sulla tutela dello stesso patrimonio e ne ha favorito la dispersione a favore di altre realtà dove intelligentemente i nostri reperti di valore hanno arricchito le raccolte civiche».