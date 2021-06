Quando il comune non risponde, le proteste dei cittadini corrono sui social

Se le istituzioni non rispondono, sono i movimenti politici e le redazioni dei giornali a raccogliere le proteste dei cittadini. Ed è Facebook ad essere cassa di risonanza del malumore. Ne ha scritto ieri il gruppo politico di “Azione Messapica” pubblicando sulla bacheca social le segnalazioni arrivate loro dai manduriani scontenti.

“E' sempre più vistoso – si legge nel post - che la stragrande maggioranza dei manduriani si sia finalmente resa conto dell'inefficienza amministrativa e del modo di fare indisponente e arrogante di chi dovrebbe governare una Città importante come Manduria”. Fatta questa premessa il movimento politico che in Consiglio comunale è rappresentato da Dario Chianura, consigliere di minoranza, elenca le segnalazioni, reclami e lagnanze o richieste di soluzione ricevute nella sola giornata di ieri.

- Cimitero con rifiuti e erba alta; - Via delle Saline recentemente asfaltata, oggetto di scavi per metanizzazione;

- Zero Notizie su PUG e Piano Coste e imprenditori mortificati;

- Rifiuti ovunque nelle marine;

- Le Piazze principali di Manduria ancora infestate da erbacce;

- Carroattrezzi nuovamente desaparecido;

- Fototrappole ancora inutilizzate;

- Programmazione estiva ignota e in mano ai soliti amici;

- Nessuna risoluzione per le multe ingiuste per ZTL non funzionante;

- Moltissima confusione e disastro gestionale per l'occupazione suolo pubblico di alcune attività di ristorazione e bar (si rischia l'ennesimo danno economico ad attività già sul lastrico e a rischio chiusura per colpa delle restrizioni dovute alla pandemia, proprio ora che iniziavano le riaperture...); - Nessuna chiarezza su funzionamento di ZTL nelle marine;

- Occupazione suolo pubblico eccessivamente oneroso (Nuove tariffe 10 volte più alte delle precedenti).”