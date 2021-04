La denuncia di Breccia contro l'immobilismo e le false priorità del sindaco

«Scadevano ieri alcuni importanti termini per lo sviluppo e il futuro della città che l’amministrazione Pecoraro ha completamente disatteso». Il consigliere comunale Mimmo Breccia denuncia così l’immobilismo dell’esecutivo comunale che arriverebbe impreparato rispetto ad alcune questioni di vitale importanza per la città.

«Il nostro sindaco – scrive Breccia - doveva darci delle risposte sul piano delle coste, su come intende affrontare la questione del protocollo anticovid al mare, su come intende organizzare le marine». Ancora più importante, denuncia Breccia, la questione del piano urbanistico le cui osservazioni scadevano ieri.

«Ieri scadevano anche i termini della proroga per la presentazione delle osservazioni al Pug e invece di cosa si è parlato in sei ore di consiglio comunale?», chiosa il leader di Manduria Noscia che elenca gli argomenti «importanti» che hanno occupato per sei ore i consiglieri comunali nell’assemblea cittadina dell’altro ieri.

«Cittadinanza onoraria, casette che resteranno vuote, compostaggio a domicilio che non farà nessuno, debiti fuori bilancio e tentativi di allargare la maggioranza».

Ignorando, fa notare Breccia, altri problemi più sentiti dalla cittadinanza come «famiglie in difficoltà, ospedale, scuole, palestre, acqua e fogna, illuminazione pubblica, strade, scarico a mare, discariche, gestione rifiuti; niente di tutto questo, conclude Breccia.