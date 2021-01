«Sistemato anche Roberto di Popularia»

Si preannuncia burrascosa l’aggiudicazione all’associazione «Popularia» di Manduria dell’organizzazione e progettazione di tutti gli eventi culturali pubblici che il comune organizzerà durante l’anno in corso. Ad opporsi, per ora con dichiarazioni di dissenso ma con propositi futuri più incisivi, sono i consiglieri comunali del gruppo progressista e quello di «Manduria Noscia» che contestano il metodo di aggiudicazione dell’importante funzione. Il presidente di Popularia, Roberto Dostuni, è l’attuale social media marketing del sindaco Gregorio Pecoraro nonché portavoce ufficiale dell’amministrazione comunale. «Lo ricordiamo anche sui palchi durante i comizi della campagna elettorale a sostegno di Pecoraro», ricorda il consigliere del movimento civico, Mimmo Breccia. L’anomalia non è sfuggita neanche al consigliere Domenico Sammarco. «Politicamente parlando – dichiara il capogruppo progressista -, la questione è sempre la stessa: un sindaco e un’amministrazione che fanno assunzioni e danno incarichi platealmente ad amici che li hanno sostenuti in campagna elettorale a prescindere dalle capacità professionali».

L’associazione del social media del sindaco, Popularia, si è aggiudicata un avviso pubblico indirizzato alle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il Comune ne ha invitate 10 ma solo tre hanno presentato un’offerta tra cui Popularia che ha ottenuto il punteggio più alto rispetto alle associazioni «Artilibro» e «Archeoclub». La commissione interna, composta dalla segretaria generale Eugenia Mandrino, e dai responsabili di Area, Leonardo Franzoso e Annamaria Bene, hanno dato più valore al progetto tecnico presentato da Popularia rispetto alle altre concorrenti che si attestavano tutti parimerito nei parametri del tempo di iscrizione nel registro regionale delle associazioni di volontariato e del curriculum. «Forse e dico forse – afferma Sammarco -, la normativa potrà consentirlo, ma la moralità politica lo condanna senza appello».

Breccia parla invece «dell’ennesima dimostrazione dell’esistenza di gruppi di pressione composti da amici degli amici che stanno occupando tutti gli spazi possibili». Il fondatore di «Manduria Noscia» è furioso. «Dall’acquisto delle stufe dal candidato non eletto, alla staffista personale del sindaco fatta assumere dal comune, tutto nel più classico stile da prima Repubblica», afferma Breccia che promette battaglia. Sia lui che Sammarco fanno sapere che presenteranno una interrogazione al sindaco e inoltreranno un accesso agli atti per verificare la correttezza dell’aggiudicazione del bando al portavoce del sindaco e alla responsabile di staff.

Popularia gestirà l'organizzazione di «eventi e strategie di intervento finalizzati alla promozione del territorio, coerentemente con il programma elettorale incentrato sul concetto di “cultura” come motore dello sviluppo sociale ed economico della comunità». Roberto Dostuni di Popularia dovrà inoltre occuparsi «della comunicazione istituzionale legata alle iniziative ed eventi di valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale» e di ogni «attività analoghe che si rendessero necessarie a supporto ed integrazione del personale dipendente del Comune». Il compenso previsto è di 500 euro. «Non conta il valore economico, ma vale molto di più il controllo «politico» sugli eventi culturali che il comune affida ad un privato e amico fidato», conclude Breccia.

Nazareno Dinoi su Quotidiano