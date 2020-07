Venditore ambulante abusivo? "Per necessità si può", accolta la tesi difensiva

Ambulante abusivo per necessità, la legge lo consente. Lo ha stabilito una decisione della magistratura leccese che ha trattato il caso di un manduriano, venditore di frutta «abusivo» per professione. «Una persona con il quale la vita non è stata generosa che per poter vivere è costretto a svolgere un’attività lavorativa in nero posto che l’alternativa, essendo disoccupato, è proprio quella di darsi al crimine». Con questa motivazione il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta del questore di Taranto che voleva applicare la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni nei confronti di un manduriano, venditore abusivo di frutta e verdura nei mercatini della città Messapica e a San Pietro in Bevagna. «Lavorare in nero – si legge nell’atto di rigetto –, è comportamento certamente censurabile ma talvolta, quando ogni porta si presenta chiusa, è il solo che consenta una seppur minima dignità di vita».



L’ambulante in questione, è un quarantaseienne manduriano, disoccupato, sposato e padre di un figlio. Percettore di reddito di sostegno, insufficiente a garantire il mantenimento della famiglia. Unico sbocco, per lui come per tanti padri di famiglia privi di occupazione stabile, il commercio di alimenti agli angoli e sulle piazze della città.

Per la Questura jonica, invece, il 46enne incensurato, è «un soggetto connotato da spiccata inclinazione criminale e indifferente nei confronti dell’Autorità perchè malgrado le numerose segnalazioni, ha proseguito con ostinazione nella sua condotta antigiuridica e antisociale».

Non la pensa così la corte del tribunale penale di Lecce (presidente Roberto Tanisi). «Degli episodi (asseritamente) delittuosi denunciati e riportati nell’informativa – scrivono i magistrati giudicanti – il solo rilevante è quello del 2015 per il quale risulta pendente giudizio davanti al Tribunale di Taranto». (Per la reazione minacciosa a seguito del suo licenziamento da un lavoro stagionale). Le altre segnalazioni, come ha fatto rilevare l’avvocato Cosimo Micera (Foto) che difende l’ambulante «a nero», riguardano denunce di frequentazione di pregiudicati. E naturalmente controlli per occupazione abusiva di spazi per la vendita di frutta. In uno di questi, avvenuto a luglio dello scorso anno, il commerciante reagì violentemente alla polizia che gli intimava lo sgombero della merce sistemata in uno stand allestito sulla piazzetta principale di San Pietro in Bevagna. Il 46 enne prese una tanica di benzina e se la versò addosso mentre con un accendino nella mano minacciava di darsi fuoco. Qualche giorno dopo, sempre nella stessa località balneare, l’ambulante reagì ad un altro controllo minacciando le forze dell’ordine con la promessa che avrebbe preso la pistola. Un mese dopo altra denuncia per tentata estorsione (avrebbe chiesto del denaro al proprietario per lasciare uno stabile che occupava abusivamente per la vendita).

Tali comportamenti, scrive il giudice Tanisi accogliendo la tesi dell’avvocato Micera, dimostrerebbero che «la sola cosa che volesse l’ambulante era di poter lavorare, anche abusivamente (probabilmente la sua sola opportunità di lavoro)». E ancora. «Per quel lavoro – scrive il giudice - che, per quanto abusivo, gli rendeva il minimo per poter campare, era disposto addirittura a darsi fuoco». E infine. «Il soggetto è certamente persona che ha un rapporto problematico con le regole, ma è ben lontano dall’individuo che dedica la sua vita alla commissione di crimini e da ciò trae i mezzi per il proprio sostentamento».

Nazareno Dinoi