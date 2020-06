​Il tappetino del “fortunato dipendente”: Dimitri querela Breccia e quattro utenti Facebook

Sono cinque le persone, tutte di Manduria, denunciate dall’ex dipendente comunale in pensione, Angelo Dimitri, che si è sentito diffamato per delle frasi riportate su Facebook. Tutto ha avuto origine da un post pubblicato qualche mese fa sul profilo social di Mimmo Breccia riguardante il rifacimento del manto stradale, per tutta la lunghezza dell’abitazione di Dimitri, precedentemente interessato da uno scavo della rete idrica o fognante.

Queste le frasi ritenute diffamatorie. «Di solito – faceva notare Breccia -, le riparazioni dei tratti stradali in seguito a scavi per allacci ad acqua, fogna o metano riguardano solo la striscia stessa dello scavo». «Chi ha avuto la fortuna di ritrovarsi la strada asfaltata esattamente in corrispondenza del fronte di casa sua?», si chiedeva l’autore dando poi la risposta: «il fortunato è il signor angelo Dimitri noto dipendente comunale». Dimitri, all’epoca dei fatti, lavorava proprio nel settore urbanistico e lavori pubblici del comune Messapico.



Al seguitissimo post, corredato anche dalle immagini del «tappetino», seguirono numerosi commenti di cittadini manduriani, quattro dei quali, in particolare, due donne e due uomini, sono stati ritenuti offensivi dall’ex dipendente che ha deciso così di querelarli. La polizia del commissariato di Manduria ha notificato già gli avvisi di conclusione delle indagini che danno la possibilità ai cinque indagati di produrre proprie memorie difensive o chiedere di essere ascoltati dal pubblico ministero titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore della Repubblica Filomena Di Tursi.