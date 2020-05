Smonta una panchina dalla piazzetta e la porta vicino casa: condannato manduriano

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un manduriano che in appello era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento di 400 euro di multa, oltre alle spese processuali, per aver smontato una panchina pubblica posizionata su un marciapiede per avvicinarla alla propria abitazione. I fatti risalgono al 15 maggio del 2009 mentre la corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, si era espressa a febbraio del 2018 confermando la precedente condanna di primo grado. Il personale di polizia giudiziaria aveva constatato che la panchina, situata nella piazza di Sant’Antonio di Manduria, era stata smontata dal suolo e che sul posto erano stati lasciati solo i bulloni. Grazie alle attività di indagine, era stato individuato il responsabile, reo confesso, ed era stata rinvenuta la panchina che si trovava a ridosso del muro esterno delle abitazioni.

«La panchina – si legge nella sentenza - non risultava più destinata ad uso pubblico, essendo stata solo appoggiata ad un muretto e sottratta al dominio della pubblica amministrazione, ricorrendo quindi gli estremi del reato di furto». I giudici avevano inoltre riconosciuto l’aggravante della violenza sulla cosa essendo stata alterata l’integrità funzionale del bene.

L’imputato manduriano, attraverso il suo avvocato, aveva proposto ricorso alla corte suprema che qualche giorno fa ha confermato la condanna dichiarando inammissibile il ricorso e condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.

Il manduriano aveva proposto due motivi di impugnazione. Asseriva che la panchina sottratta «era rimasta nella sfera di vigilanza del possessore, cioè il Comune di Manduria, in quanto non era stata nascosta in un’abitazione privata, ma era stata riposta in un vicoletto, magari poco frequentato, ma comunque esposto al pubblico passaggio». Aveva inoltre chiesto la cancellazione dell’aggravante che avrebbe comportato la prescrizione del reato. Motivi ritenuti infondati dai giudici romani che hanno confermato la pena.