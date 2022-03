Assolti per prescrizione gli ambientalisti contro il depuratore

Il tribunale penale di Taranto ha assolto per prescrizione i reati contestati a sei avetranesi che a marzo del 2017 furono denunciati perché, insieme ad altri cittadini di Avetrana e Manduria, erano presenti al sit-in pacifico davanti al cantiere del depuratore consortile di Manduria e Sava.

I sei ambientalisti, tra questi l’allora vicesindaco di Avetrana Alessandro Scarciglia e il leader del comitato cittadino ambientalista, Antonio Saracino, furono fermati e identificati dalla polizia di Stato del commissariato di Manduria che li denunciò per manifestazione non autorizzata.

Difesi dall’avvocato Francesco Di Lauro, i sei imputati hanno sempre sostenuto di trovarsi di passaggio nel tratto di strada dove sarebbe sorto il cantiere del depuratore quando furono fermati dalle forze dell’ordine presenti in gran numero in zona. Era il periodo in cui il cantiere non era ancora nato. Dopo cinque anni da quella contestazione, ieri è giunta la conclusione con la prescrizione del presunto reato da sempre contestato dalla difesa.