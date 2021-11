Processo per mobbing, Pecoraro è stato assolto

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di mobbing e violenza psicologica nei confronti di una dipendente dell’Ordine dei Commercialisti della provincia di Taranto di cui il primo cittadino era segretario. Il pubblico ministero aveva chiesto per Pecoraro la condanna ad un anno e 8 mesi di reclusione.

Ieri sera il giudice delle udienze preliminari Francesco Maccagnano ha invece condannato alla pena di un anno e un mese di reclusione l’ex presidente dell’organo di governo dei commercialisti, Cosimo Damiano Latorre che rispondeva dello stesso reato. Assoluzione anche per gli altri imputati, tutti dipendenti e componenti del consiglio dell’Ordine. Assolto anche l’ex tesoriere Riccardo Scialpi che era accusato anche di abusi sessuali nei confronti della querelante che è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Il gup ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza in relazione alle dichiarazioni rese dalla parte lesa nel corso di due udienze.

Ad eccezione di Scialpi difeso dagli avvocati Gaetano Vitale e Annalisa Marinelli, tutti gli altri imputati hanno affidato la difesa al penalista Raffaele Errico.