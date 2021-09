Mobbing e violenza psicologica nei confronti di una donna: il giorno di Pecoraro

A meno di un altro rinvio, l’ennesimo di un iter incomprensibilmente lungo, oggi il giudice delle udienze preliminari, Francesco Maccagnano, dovrebbe concludere ed esprimere un giudizio nel procedimento penale che vede alla sbarra il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, accusato di mobbing e violenza psicologica nei confronti di una ex dipendente dell’Ordine provinciale dei commercialisti nel periodo in cui il primo cittadino manduriano ricopriva la carica di segretario.

Con lui devono rispondere dello stesso reato gli ex vertici dell’Ordine professionale. Uno di loro, l’ex tesoriere Riccardo Scialpi, è anche accusato di violenza sessuale. Tutti gli avvocati del collegio difensivo hanno chiesto ed ottenuto il rito abbreviato. Niente dibattimento, quindi, ma sentenza diretta sulla base delle sole prove e memorie attuali.

Oggi è prevista l’arringa finale dell’avvocato Raffaele Errico che difensore Pecoraro ed altri imputati. Dovrebbe poi concludere il pubblico ministero e dopo le eventuali repliche il gup si dovrebbe ritirarsi in camera di consiglio per la sentenza. Secondo l'accusa, il sindaco Pecoraro e gli imputati avrebbero sottoposto l'impiegata, ex referente del Collegio di disciplina territoriale e del Collegio dei Revisori dei conti, «a reiterati atti di violenza psicologica per la convergenza di motivi di natura personale e professionale». Atteggiamenti, sostiene la pubblica accusa che avrebbero portato la donna «in una situazione di isolamento e di emarginazione sul luogo di lavoro» costringendola ad assentarsi dal per «malattia professionale» per un periodo di sei mesi.

Nazareno Dinoi